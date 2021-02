Sørloths Liverpool-møte kan bli stoppa av skjerpa koronareglar

sport

Ein talsperson for det tyske innanriksdepartementet opplyste måndag til nyheitsbyrået DPA at det per no ikkje finst nokon særeigne reglar for toppidretten som gir unntak frå nasjonale innreisereglar.

Tyske styresmakter skjerpa i helga reglane om å reise ut og inn av landet som følgje av viruspandemien. Dei nye retningslinjene er gjorde gjeldande fram til 17. februar.

Leipzigs heimemøte med Liverpool i åttedelsfinalen i Meisterligaen skal etter planen spelast 16. februar.

Dei nye reglane som no er innførte, fastslår mellom anna at flyselskap ikkje kan transportere personar til Tyskland frå land der muterte variantar av koronaviruset er påvist. England er blant desse.

Ifølgje DPA blir det berre gitt unntak for tyske eller utanlandske statsborgarar som er busette i Tyskland. Desse må alle vise fram negative koronatestar ved innreise.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har så langt ikkje uttalt seg om konsekvensane dei skjerpa tyske innreisereglane kan få.

Returkampen mellom Liverpool og Leipzig blir spelt 10. mars.

(©NPK)