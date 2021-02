Samuelsen frå Hull til Ålborg

sport

Samuelsen blir lagkamerat med Iver Fossum og Daniel Granli i klubben der Inge André Olsen er sportssjef.

Hull kjøpte nordmannen frå West Ham for eit år sidan, men han har ikkje slått til for alvor i den engelske klubben. No får han ein sjanse til å setje fart på karrieren igjen i Danmark.

– Eg er veldig glad for å komme til AaB. Det er ein klubb i utvikling som vil spele god fotball, og ut frå samtalane mine med hovudtrenar Martí Cifuentes er det tydeleg at vi ønskjer å spele same type fotball, seier han til Aalborgs nettstad.

Samuelsen var eigd av West Ham frå 2015 til 2020, men spelte stort sett hos andre klubbar på lån. Han spelte tre landskampar for Noreg i 2016 og skåra eitt mål.

– Martin er ein spelar som kanskje kom litt for tidleg til England, og som derfor ikkje heilt har forløyst det store potensialet sitt. Han er gjennombrotsfarleg og direkte, og han kan dekkje alle dei tre fremste plassane. Dersom samarbeidet vårt går slik vi førestiller oss, blir det i AaB han slår igjennom for alvor, seier Olsen.

