IIHF-avgjerd: Heile ishockey-VM blir avvikla i Latvia

sport

Vedtaket er fatta eit par veker etter at Kviterussland vart fråteke sin del av arrangementet. IIHF viser til utfordringar knytte til viruspandemien og tekniske årsaker som utslagsgivande for at ein vel å avvikle heile sluttspelet i same by.

Særleg er det reiserestriksjonar mellom ulike land som gjer at ein ved å la alle deltakarnasjonar opphalde seg i Riga gjennom heile turneringa, legg best til rette for at arrangementet kan gjennomførast.

I ei fråsegn frå IIHF står det at alle dei 16 deltakarnasjonane, blant dei Noreg, skal bu på same hotell. Kampane skal avviklast på to arenaer i byen, medan ein tredje i nærleiken skal vere treningsarena.

