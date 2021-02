Idrettsforbundet treng tid til å diskutere Besseberg-rapporten – ei avklaring vil dryge

sport

Saka skal diskuterast vidare saman med resten av idrettsstyret 9. februar. Det får NTB opplyst i ein e-post frå NIF.

«Det viktigste nå er å få en oversikt over sakens kompleksitet, herunder grunnlaget for en eventuell behandling i idrettens domsorganer i Norge», skriv kommunikasjonsrådgivar Geir Owe Fredheim.

Han viser til at saka er omfattande og at korrupsjonssikta Besseberg framleis er under etterforsking av norske Økokrim og austerriksk politi.

Førre veke presenterte ein uavhengig granskingskomité ein knusande rapport om Bessebergs regjeringstid i Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU). Der var han president mellom 1993 og 2018.

Granskinga vart gjord på oppdrag frå IBU. I rapporten blir Besseberg skulda for mellom anna for å ha brote etiske retningslinjer og å ha late seg kjøpe for å verne russiske interesser.

Idrettspresident Berit Kjøll ønskte ikkje opphavleg å uttale seg om rapporten og skuldingane mot Besseberg. I helga snudde ho etter å ha fått kritikk.

– Rapporten er skakande lesing, og eg tek på det sterkaste avstand frå skuldingane som kjem fram om maktmisbruk, korrupsjon og forsøka på å dekkje over den systematiske dopinga blant russiske utøvarar, slik rapporten beskriv at Anders Besseberg skal stå ansvarleg for, sa Kjøll søndag.

Samtidig kom det fram at ho saman med visepresidentane sine Vibecke Sørensen og Johann Olav Koss skulle diskutere Besseberg-situasjonen i eit møte tysdag. Målet var å avklare «hvilket grunnlag rapporten kan følges opp fra NIFs ståsted».

Den avklaringa kjem tidlegast etter idrettsstyremøtet neste veke.

Besseberg vart i 2015 æresmedlem i Norges idrettsforbund.

(©NPK)