Joshua King blir Everton-spelar

sport

Everton og Fulham skal ifølgje ei rekkje kjelder ha kjempa om signaturen til den norske landslagsprofilen i timane før overgangsvindauget stengde måndag.

Til slutt skal King ha bestemt seg for å takke ja til Everton, og klokka to natt til tysdag ønskte klubben frå byen Liverpool han velkommen på Twitter.

– Everton har signert Joshua King til slutten av 2020/21, melder kubben på nettsida si.

Dermed forlèt måltjuven Bournemouth etter å ha spelt for klubben sidan 2015.

I Everton skal han kjempe med mellom anna Dominic Calvert-Lewin om ein plass i startoppstillinga. Den italienske managerstjerna Carlo Ancelotti har det sportslege ansvaret i klubben. Ancelotti skal ha bidrege sterkt til at Kings val fall på Everton.

Møter Solskjær til helga

Everton møter Leeds i sin neste kamp onsdag. Kommande helg er Ole Gunnar Solskjærs Manchester United motstandar i ligaen.

Interessa for Joshua King skal ha vore stor på siste dag av overgangsvindauget. Tidlegare måndag melde The Athletic at Southampton og Bournemouth var i forhandlingar om ein bytehandel som kunne gjere King til Saints-spiss på permanent basis. Då skulle Shang Long visstnok gå motsett veg.

Då klokka nærma seg midnatt var det likevel klart at Everton leidde an i jakta på King.

På Goodison Park forsvann òg ein annan spiss ut portane måndag då Cenk Tosun vart lånt ut til Besiktas. Det bana truleg veg for ein King-overgang.

Utgåande kontrakt

Kings kontrakt med Bournemouth gjekk i utgangspunktet ut til sommaren, og det har ikkje vore aktuelt for nordmannen å forlengje han etter at klubben rykte ned frå Premier League.

Southampton og Bournemouth var i forhandlingar om den norske spissen, men Kings lønnskrav førte til at det ikkje blir noko av overgangen, melder VG.

Landslagsspissen har òg vore kopla til West Ham ein lang periode. Også Manchester United skal ha jobba for ein overgang i fjor. King har ikkje lagt skjul på at skuffelsen var stor då interessa ikkje materialiserte seg i ein overgang.

No avsluttar King Bournemouth-karrieren etter 161 ligakampar og 48 mål.

(©NPK)