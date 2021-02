OL-sjefen: Tokyo-leikane blir arrangerte uavhengig av virusutviklinga

sport

Dermed fjernar han all tvil om OL kan arrangerast midt i ein pandemi.

– Vi vil definitivt køyre på uansett korleis koronaviruset utviklar seg. Vi må komme oss forbi diskusjonen om vi skal arrangere eller ikkje. Det handlar om korleis vi skal gjere det. La oss snakke om ein ny type OL denne gongen, sa Mori tysdag på eit møte mellom OL-arrangørar og representantar for Japans regjeringsparti.

Både arrangørane og japanske tenestemenn insisterer på at OL kan avviklast trass i aukande koronasmitte og uvisse knytt til pandemien. I befolkninga er det likevel utbreidd skepsis til eit OL i juli og august, viser fleire målingar.

Det er venta at statsminister Yoshihide Suga seinare tysdag vil forlengje unntakstilstanden knytt til virussituasjonen i Japan i ein månad. Det betyr i så fall at det vil vere unntakstilstand i Tokyo og fleire andre delar av landet til 7. mars.

Strengare grensekontroll har allereie ført til at somme idrettsarrangement er avlyste, blant dei eit OL-kvalifiseringsstemne i synkronsvømming.

President Thomas Bach i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har for lengst fastslått at alle som skal vere involvert i OL, både utøvarar, arrangørar, mediefolk, publikum og andre, må vere vaksinert for å få delta.

(©NPK)