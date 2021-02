Sagosen frykta det verste etter smellen mot Spania: – Har aldri følt på så stor smerte før

sport

– Med ein gong tenkte eg at det var noko alvorleg. Mamma ringde etter kampen og var livredd for at eg hadde øydelagt innvolane. Så ille var det jo ikkje, men eg merka med ein gong at eg aldri hadde hatt så stor smerte rett etter ein skade. Eg klarte ikkje stå oppreist og puste, eg fall heilt saman. Eg var nervøs, seier Sagosen til NTB, ei dryg veke etter VM-exiten i kvartfinalen mot Spania.

For etter å ha herja innleiingsvis for Noreg i VM i Egypt i januar, møtte Sagosen og resten av mannskapet bokstaveleg talt veggen mot Spania i kvartfinalen.

Etter 21 minutt av kvartfinalen gjekk Sagosen av banen med store smerter etter ein hard smell. Han gjekk rett i garderoben og fekk følgje av landslagslege Thomas Torgalsen, som seinare konstaterte at KIEL-profilen hadde ein muskelskade over bekkenet.

Ikkje langvarig

25-åringen prøvde seg i den andre omgangen, men måtte kjapt kaste inn handkleet. Dermed måtte han sjå det norske laget tape 26–31.

Han er i ferd med å friskne til og har fått god oppfølging av Kiel dei siste dagane.

– Eg var på skanning fredag og på behandling måndag. Det er ein slagskade, så heldigvis er det ikkje noko alvorleg i lengda. Eg har proffe folk rundt meg, og doktorane og legane her tek den rette avgjerda om når eg skal vere tilbake, seier nordmannen.

– Den beste medisinen for å slå tilbake etter ein dårleg kamp, som mot Spania, er med ein ny kamp. Eg er revansjelysten.

Kamp torsdag?

Laget møter Motor Zaporozhye i Meisterligaen torsdag. Sagosen stadfestar at den kampen mest sannsynleg kjem for tidleg.

– Treningane tysdag og onsdag blir avgjerande, så eg må berre sjå an. Eg skal ikkje stresse med det og spelar ikkje før eg er heilt klar. Men føler eg meg klar og kroppen kjennest bra, vil eg tilbake og bidra, seier Sagosen.

Søndag spelar Kiel mot Leipzig i Bundesliga. Kiel er nummer tre på tabellen.

– Det har vore greitt å vere tilbake til kvardagen. Skuffelsen frå VM byrjar å leggje seg. Det var vondt å ikkje kunne hjelpe laget mot Spania. No ser eg framover mot kampane med Kiel, avsluttar Sander Sagosen.

(©NPK)