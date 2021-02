Storhamar hentar Anniken Obaidli frå Molde

sport

– Eg elskar Molde by, og Molde er klubben i mitt hjarte, men no følte eg for å prøve noko nytt utanfor Molde, seier 25-åringen til TV 2.

– Eg har rett og slett behov for andre og nye utfordringar. Slik situasjonen er no ønsker eg å vere i Noreg. Storhamar er veldig spennande med god trenar, gode spelarar og god kultur, så det freista.

Ho seier at det var eit tøft val å gå til ein rival, og at ho har grudd seg for å gi beskjed til klubb, trenar og lagvenninner. To av lagvenninnene er søstrene hennar Sherin og Mona.

– Søstrene mine er glade på mine vegner, men begge synest det er frykteleg at eg dreg, seier ho.

I Storhamar skal ho erstatte Tonje Enkerud, som skal til danske Viborg.

(©NPK)