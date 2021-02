Graham Hansen med to skåringar i spansk toppoppgjer

sport

Onsdag kveld var det duka for toppoppgjer i Spanias toppdivisjon for kvinner. Der skulle Noregs landslagsstjerne Caroline Graham Hansen verkeleg vise seg fram med to lekre skåringar.

Like før pause slo Jennifer Hermoso eit flott innlegg, og Graham Hansen fekk ballen med ein nydeleg førstetouch før ho sette den kontant i mål.

I det 67. minuttet dobla ho leiinga etter eit godt løp inn i boksen. Med ei strålande avslutning la ho på til 2–0. På overtid skåra Hermoso 3–0.

Dette var Barcelonas 14. siger på rad i toppserien. Katalanarane sit no på toppen av tabellen med utrulege 76 skåringar og berre tre innsleppte mål. Med tre kampar mindre spelt leiar dei ligaen klart med fem poeng ned til Levante.

