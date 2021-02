Racingtalentet Dennis Olsen vart fråteken førarkortet – køyrde likevel konkurransar

sport

Olsen vart stoppa av politiet då han køyrde i 77 km/t i ei 50-sone i Sarpsborg. 24-åringen godtok ikkje førelegget, men politiadvokat Dag-Fredrik Reymert stadfestar overfor NRK at Olsen vart fråteken førarkortet på staden.

Han var utan gyldig førarkort i halvannan månad. Under to veker etter hendinga deltok han likevel i eit internasjonalt billøp. Dette sjølv om regelverket seier at utøvarar som blir frådømde førarretten, også mistar lisensen.

– Viss eg har gjort noko feil, er eg veldig lei meg for det. Eg vil ikkje trasse nokon, forklarer Olsen til NRK.

Han opplyste ikkje Noregs bilsportsforbund om episoden fordi han ikkje trudde inndrege førarkort ville ta frå han retten til å konkurrere.

Opphavleg skulle saka opp i Sarpsborg tingrett 17. februar, men Olsen har til slutt valt å godta straffa. Dermed blir det inga rettssak, skriv NRK.

Olsen køyrer for Porsche i GT-klassen.

