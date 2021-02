Slik rammer forlengd seriestans toppidretten: – Det er veldig kritisk

sport

Seriespela i handball, basketball, bandy og volleyball har vore sett på pause i fleire veker som følgje av viruspandemien. I eliteserien i ishockey har stansen vorte endå lenger som følgje av smitteutbrot i ei rekkje klubbar.

Laurdag forlengde styresmaktene tilrådinga si om stopp i kampaktiviteten i ytterlegare to veker. Dermed blir det tidlegast oppstart 15. februar.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, seier til NTB at han ikkje fekk nokon signal i forkant av forlenginga på laurdag og at avgjerda kom like overraskande som sist.

Det blir jobba intenst med å gjere grep rundt seriespelet og sluttspelet.

– Om vi skal få gjennomført serien frå 15. februar, må klubbane spele annankvar dag, og det blir for tøft. Dette er eit stort arbeid, og vi ser no på sluttspelsformatet og korleis vi skal få gjennomført resten av seriespelet, men det er veldig krevjande, seier Eide til NTB.

Går tom for helgar

Generalsekretæren er klar på at dersom kampstansen blir forlengd ytterlegare, ser det mørkt ut for serie-gjennomføringa. Uvissa rundt om det kjem nye tiltak og retningslinjer som må takast omsyn til, bidreg òg til å gjere planlegginga vanskelegare.

– Vi planlegg, og så må planane endrast. Denne sesongen har vore ei maratonøving, seier Eide.

I volleyballmiljøet skapar òg stansen i kampaktiviteten utfordringar. Dei endelege konsekvensane for seriespelet jobbar ein med å kartleggje.

– Vi byrjar å gå tom for helgar, for å seie det sånn. Og dei dette gjeld, bruker gjerne dei same hallane, anten det er basketball eller handball, seier generalsekretær Kristian Gjerstadberget til NTB.

– Vi har ei utfordring med å få gjennomført seriespelet fullt og heilt, men vi skal gjere så godt vi kan, legg han til.

Kritisk for bandy

I Noregs Bandyforbund heng det store spørsmålsteiknet over sesongen både i bandy og innebandy.

– Dette set både serie, sluttspelet og alt under press. Vi får tidspress. Dersom alt klaffar, trur eg vi klarer å få gjennomført det meste i innebandy, men det er ikkje noko meir som kan skje. Vi toler ikkje at nokon hamnar i karantene eller noko sånt. Då klarer vi det ikkje, seier generalsekretær Tomas Jonsson til NTB.

Verre er det på bandyfronten.

– Vi har mykje større problem i bandyen. Isen blir jo normalt borte i midten av mars, så det byrjar å bli veldig dårleg tid å få gjennomført han (sesongen), seier Jonsson.

Han har sendt brev til Norges idrettsforbund med førespurnad om bandyspelarane kan få unntak og komme i gang med kampar før 15. februar.

– Vi får sannsynlegvis ikkje gjennomført serien dersom vi ikkje slepp til før denne perioden er over. Det er veldig kritisk, seier Jonsson.

Amputert basketballsesong

Noregs Basketballforbund er òg ramma av seriestansen. Generalsekretær Silje Særheim opplyser til NTB at forbundet for lengst har vedteke at talet på kampar i grunnserien blir kutta ned.

– Vi fatta eit prinsippvedtak om at dersom det kom nedstenging, ville ikkje utsette kampar bli spelte på eit seinare tidspunkt, seier ho.

Kven som går til sluttspelet i mars, blir dermed avgjort ut frå ei utrekning med utgangspunkt i utfallet av kampane som er og blir gjennomførte i seriespelet.

– Så er spørsmålet om vi kan gjennomføre serie-sluttspelet slik vi på ordinært vis gjer dersom nedstenginga held fram. Vi er der og tenkjer litt framover. Kva gjer vi dersom vi ikkje får byrja med sluttspelet? spør Særheim seg.

Handball varslar store konsekvensar

For Norges Håndballforbund skaper òg den forlengde kamppausen utfordringar.

– Ei ytterlegare utsetjing av seriespelet i eliteserien og førstedivisjon får naturleg nok store konsekvensar for oss og klubbane, noko vi òg har vore tydelege på overfor styresmaktene, melde generalsekretær Erik Langerud på forbundets eigne nettsider då forlenginga vart kjend laurdag.

Han varsla samtidig at det raskt ville bli igangsett eit arbeid for å sjå på konsekvensane av den forlengde tilrådinga til regjeringa.

(©NPK)