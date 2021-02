Ajax-nykommar får truleg ikkje spele europaliga på grunn av forgløyming

sport

Fransk-ivorianske Haller kom frå West Ham i overgangsvindauget i januar.

Ajax opplyser at dei er i samtalar med Det nederlandske fotballforbundet (KNVB) og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for å prøve å løyse den kinkige situasjonen.

Registrering av spelartroppane blir gjorde av klubbane sjølv.

Dei sender seinare over listene til Uefa. Så blir listene kontrollerte av dei nasjonale forbunda for å forsikre om at alle spelarar er tilgjengelege innan klubben stadfestar den endelege troppen sin.

(©NPK)