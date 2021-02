Eitt år til OL i Beijing: Spår norsk gullfest og medaljerekord

sport

Torsdag var det eitt år til OL-opninga i den kinesiske hovudstaden, og i samband med dette har statistikktenesta Gracenote lagt ut den virtuelle medaljeoversikta si, som er ein prognose for korleis han kjem til å sjå ut når meisterskapen er over.

Noreg sette vinterolympisk rekord med 39 medaljar i Pyeongchang i 2018, og tangerte samstundes ein rekord på 14 gullmedaljar. Gracenote har analysert seg fram til at Noreg kjem til å slå begge desse rekordane i 2022.

Noreg toppar oversikta med i alt 41 medaljar, i form av 25 gull, sju sølv og ni bronse. Deretter følgjer OAR (olympiske utøvarar frå Russland) med 34 (6-13-15) og Tyskland med 31 (12-12-7).

28 i langrenn og skiskyting

– Langrenn og skiskyting vil vere nøkkelsporten for Noreg om dei skal nå dette målet. Akkurat no er prognosen 28 medaljar til Noreg i desse to sportane, skriv Gracenote.

Dersom prognosen slår til, vil òg dei russiske utøvarane ta fleire medaljar i eit vinter-OL enn nokon russisk eller sovjetisk tropp har gjort tidlegare.

Olympiatoppen heldt torsdag ei orientering om OL og Paralympics 2022 i samband med at det er eitt år igjen til leikane. Der ville ein ikkje slå fast noko klart medaljemål.

– Det har vore eit svært forskjellig målsetjingsarbeid som følgje av pandemien. Vi kjem òg til å bruke våren og forsommaren til dette arbeidet. Men vinteridrettsnasjonen Noreg har som langsiktig mål å vere blant topp tre i OL og topp ti i Paralympics, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Offentleggjer ikkje medaljemål

Helge Bartnes, vinteridrettssjef i Olympiatoppen, fortalde samtidig om «stor offensivitet» hos dei ulike særforbunda.

– Sist tok vi medalje i ti idrettar i tillegg til tre fjerdeplassar i snøbrett. Men mykje er uvisst, og per no er alle testarrangement i Beijing avlyste.

– Vi går ikkje ut med noko konkret medaljemål på noverande tidspunkt. Men eg trur det skal vere mogleg å vinne ti gullmedaljar i Beijing, sa Bartnes.

Han påpeika òg at Noreg har nådd målet om å vere topp tre-nasjon i alle OL sidan 1992, med unntak av 2006 (Torino) og 2010 (Vancouver).

Trefte sist

Det er sju nye øvingar på OL-programmet i 2022, og Gracenote anslår at Noreg vil ta to medaljar her: Gull i friski big air for menn og bronse i blanda laghopp.

Føre 2018 trefte statistikktenesta bra på analysen med rett tal på gullmedaljar for Noreg og Tyskland (begge 14), men ho heldt tyskarane føre med 40 medaljar totalt mot 37 for Noreg. Fasiten vart 39–31 i norsk favør.

Slik ser topp ti-lista ut føre 2022-leikane i Kina:

1) Noreg 41 (25-7-9)

2) Russland 34 (6-13-15)

3) Tyskland 31 (12-12-7)

4) USA 24 (11-6-7)

5) Nederland 21 (7-9-5)

6) Canada 21 (5-8-8)

7) Sveits 19 (9-4-6)

8) Austerrike 18 (2-9-7)

9) Frankrike 17 (5-5-7)

10) Sverige 16 (4-6-6)

Kina har satsa hardt mot OL på heimebane, men Gracenote trur ikkje vertsnasjonen kjem til å auke medaljefangsten frå sist. Prognosen er åtte kinesiske medaljar (2-4-2) mot ni i 2018 (1-6-2).

(©NPK)