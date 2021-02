Nornes forlengde med Odd

sport

– Eg er veldig glad for at eg har fått fornya tillit av klubben. Dette er den beste jobben i verda og den beste arbeidsgivaren i verda. Det er òg eit signal om at klubben er fornøgd med den jobben eg har gjort som hovudtrenar, seier Nornes til Odds nettstad.

Den tidlegare Odd-spelaren fekk ein veldig god start på debutsesongen som hovudtrenar i fjor. Etter ein tøff haust enda skienslaget på 7.-plass i Eliteserien.

– Det var ikkje vanskeleg å komme til semje. Nornes er ein særs god person og ein ekte «Oddær» som ønskjer berre det beste for klubben og dei rundt seg. No skal vi halde fram samarbeidet med Nornes og byggje eit lag for framtida, seier sportssjef Tore Andersen.

Odd serieopnar i 2021 borte mot Stabæk 5. april.

(©NPK)