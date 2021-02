Ajax-målvakt Onana stengd ute i eitt år for doping

sport

Ifølgje Ajax kjem av utestenginga av ein dopingtest som var positiv for det vassdrivande stoffet furosemid. Det skal Onana ha fått i seg fordi han tok middelet Lasimac, som kona hans tidlegare hadde fått utskrive.

Den positive prøva vart levert utanfor konkurranse 30. oktober i fjor.

Uefa meiner ifølgje Ajax at Onana ikkje hadde til hensikt å jukse, men påpeikar at idrettsutøvarar til ei kvar tid har ansvar for å sikre at ingen forbodne stoff kjem inn i kroppen.

Onana er derfor stengd ute frå all fotballaktivitet, både nasjonalt og internasjonalt, i eitt år frå og med i dag. Samtidig varslar Ajax at avgjerda skal ankast inn for Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) i Lausanne.

– Vi tek ettertrykkjeleg avstand frå prestasjonsfremjande middel og står openbert for ein rein sport. Dette er eit forferdeleg tilbakeslag, både for André og for oss som klubb, seier Ajax-direktør Edwin van der Sar og held fram:

– Vi hadde håpa på ein vilkårsbunden suspensjon eller ein mykje kortare suspensjon enn desse tolv månadene, for dette var utan tvil ikkje eit forsøk på å styrkje kroppen eller forbetre ytinga hans.

(©NPK)