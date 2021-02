Granerud ventar skarpast konkurranse frå sine eigne

sport

Nordmannen, som leier verdscupen med over 300 poengs margin, trur at bakken som ventar i helga, kan gi trøbbel på hoppkanten.

– Det er litt annleis rytme på ovanrennet, men eg har gode føresetnader. Eg ser fram mot utfordringane, seier Granerud.

Han meiner at det er satsen som blir viktig, og at om han taklar det, kan han hoppe langt.

Norsk suksess?

Granerud trur at dei norske lagkameratane kan bli hans største utfordrarar i helga. Han nemnar både Marius Lindvik og Daniel-André Tande.

– Både Lindvik og Tande er ekspertar på denne bakken og har gjort det ekstremt bra tidlegare.

Tande tok ein 5.-plass førre helg i Willingen, og Granerud trur lagkameraten kan hoppe endå betre i Klingenthal.

Planlegging

Hoppyndlingen er klar på at ein av nøkkelfaktorane til den gode sesongen så langt, er planlegginga i fjor sommar.

– Vi har hatt ein veldig tydeleg plan på korleis eg skal hoppe. Det har ført til at eg har vore i like situasjonar ofte, seier Granerud.

Han trekkjer fram at hoppa har vore stabile, og at han då har kunna konsentrere seg meir på å terpe spesielle ting for å bli betre.

