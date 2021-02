Korsbandskade for Silje Waade

sport

Det fortel handballklubben på nettstaden sin. Klubben skriv at Waade er veldig lei seg og ikkje ønskjer å komme med noka fråsegn no.

Waade skreik av smerte og måtte hjelpast ut av banen under den sterke bortesigeren mot det franske laget onsdag. Etter ei MR-undersøking er det no klart at fremre korsband i høgre kne er øydelagt, og dermed står 26-åringen framfor eit nytt langt skadeavbrekk.

Det er den tredje korsbandskaden hennar i karrieren. Waade ville vore aktuell for ein eventuell norsk bruttotropp til Tokyo-OL.

Vipers er på ein utanlandsturné i jakt på avansement i Meisterligaen og skal spele fem meisterligakampar på halvanna veke. Laurdag og måndag er det kamp mot FTC Hungaria i Ungarn, den siste til erstatning for heimekampen. Onsdag blir «heimekampen» spelt mot Rostov Don òg i Ungarn, før «heimekampen» mot Krim Ljubljana blir spelt i Slovenia 13. februar.

(©NPK)