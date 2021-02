Oliver Solberg fekk opprykk: Skal køyre i WRC-klassen i Finland

sport

Det opplyser Solbergs team i ei pressemelding. 19-åringen blir ein av tidenes yngste førarar i WRC-klassen når han debuterer i Rovaniemi.

Solberg signerte ein kontrakt med Hyundai for rundt to månader sidan. Etter eitt løp (Rally Monte Carlo) har fabrikkgiganten late seg imponere såpass at dei dyttar han opp i WRC-klassen i Rally Finland.

– Eg er utruleg takksam for å få denne moglegheita. Ein ny draum går i oppfylling, og eg er svært spent på oppgåva, men samtidig veldig audmjuk. Eg har absolutt inga erfaring i denne bilen eller nokon annan WRC-bil for den saks skuld. Målet blir å lære bilen å kjenne, søkje framgang og fullføre runden. Og eg skal prøve å nyte kvart sekund av opplevinga, seier Oliver Solberg.

Han byter ut 290 hestekrefter med 380 når han parkerer sin Hyundai i20 R5 (WRC2) og set seg bak rattet på ei fabrikkspekka Hyundai i20 Coupe WRC.

– Sannsynlegvis blir ei av dei største utfordringane å meistre kreftene som følgjer med aerodynamikken i bilen. På det området har eg fint liten erfaring, men dei raske vegane rundt Rovaniemi er perfekte for å bli kjende med «downforce» i ein World Rally Car, seier Oliver Solberg.

Vinterløpet i Finland erstattar det tradisjonelle Rally Sverige, som vart avlyst på grunn av pandemien, løpet der også pappa Solberg debuterte i si tid.

Rally Finland går frå 26. til 28. februar og er andre VM-runden i sesongen av tolv.

(©NPK)