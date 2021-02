Ruud møter australske Thompson i 1. runde i Australian Open

sport

Nordmannen er seeda som nummer 24 i årets første Grand Slam-turnering. Ruud er ranka som nummer 27 på ATP-rankinga.

Jordan Thompson er ein 26-åring frå Sydney og er ranka som nummer 52 på den siste ATP-rankinga. Han har delteke i sju utgåver av Australian Open og teke seg vidare til 2. runde tre gonger (2017, 2019 og 2020).

Casper Ruud vart slått ut i 2. runde i turneringa i fjor, men nådde 2. runde i 2018.

Ruud har sidan proffdebuten i 2015 tent snart 2,5 millionar dollar (26,1 millionar kroner). Thompson har halde på to år lenger og spelt inn 2,8 millionar dollar så langt i karrieren.

Casper Ruud spelte si første turneringi for året i Melbourne denne veka der han tapte 1–2 for tsjekkiske Jiri Vesely.

Denne veka kom det òg fram at ein person testa positivt for korona på eit hotell som Casper Ruud mellom anna brukte under Australia-opphaldet. Ruud vart fredag stadfesta negativ for koronaviruset.

Tennisspelarane har måtta opphalde seg fjorten dagar i karantene og isolasjon i Australia i forkant av turneringa som ledd i smittevernreglane.

Australian Open startar måndag.

(©NPK)