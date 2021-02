Spesialeininga legg bort sak om Northug-lekkasjar

sport

Dermed er saka lagd bort.

Spesialeininga vart beden om å sjå på saka fordi Aust politidistrikt hadde mistanke om at ein eller fleire tilsette i politiet hadde leke opplysningar til pressa.

«Lekkasjen i saken skjedde på et tidspunkt hvor en stor persongruppe, både i og utenfor politiet/påtalemyndigheten, hadde tilgang til aktuelle saksopplysninger. Spesialenheten kunne ikke se at det kunne gjennomføres flere etterforskingsskritt som med rimelig grad av sannsynlighet var egnet til å oppklare saken», skriv etaten i grunngivinga si.

«Loggføringene i politiets registre viste at et betydelig antall personer i politiet kunne ha skaffet seg de opplysningene som virket å være lekket til pressen. I tillegg var det tjenestepersoner som hadde hørt aktuelle opplysninger på sambandet eller fått høre dem i muntlig kommunikasjon internt i forbindelse med etterforskingen av saken. Det kunne ikke ses bort i fra at noen i politiet hadde lekket opplysninger til pressen», heiter det vidare.

