Tom Brady: Legenda ingen ville ha jagar den sjuande tittelen sin

sport

16. april 2000 vart Brady drafta som spelar nummer 199, etter at alle dei 30 klubbane hadde valt andre spelarar i runde etter runde. For New England Patriots var det ein lottogevinst. Etter å ha ført Pats til seks titlar bytte Brady beite, og søndag kan han vinne den sjuande tittelen sin med Tampa Bay Buccaneers.

Han er for lengst allment anerkjend som GOAT («greatest of all time»), den beste spelaren nokosinne. Men smerta han følte for snart 21 år sidan har aldri vorte borte, og held fram med å motivere den no 43 år gamle legenda.

I fjor, på 20-årsdagen for draften, posta Brady på Instagram ei liste over dei seks quarterbackane som vart valde før han, med kommentaren «nei, eg har ikkje gløymt».

At dei seks namna ikkje betyr noko for nordmenn flest er ikkje så rart. Saka er at dei ikkje betyr stort for NFL-fans heller, anna enn som kuriøse kvisspørsmål: Chad Pennington, Giovanni Carmazzi, Chris Redman, Tee Martin, Marc Bulger og Spergon Wynn. Berre Pennington og Bulger hadde brukbare proffkarrierar.

Vald etter norsk kulestøytar

Så lite ettertrakta var Brady at sjølv ein nordmann var blant dei som vart vald før han. Leif Dolonen Larsen, ein tidlegare kulestøytar og seinare proffboksar, vart av Buffalo Bills vald som nummer 194.

Larsen skulle spele 16 kampar for Bills, og fem frå start, og notere seg for 11 taklingar. To gonger vart han kreditert ein «sack», takling av motstandarens quarterback med ballen.

Etter nordmannen vart ytterlegare fire spelarar valde før det var Bradys tur. Då hadde Brady slutta å vente føre Tv-skjermen i heimen til familien i California. Frustrasjonen var så stor at han måtte ut.

I Patriots spelte Brady heile tida under trenarlegenda Bill Belichick, og eit ynda diskusjonstema har vore om Brady var mest avhengig av Belichick eller omvendt. Då Brady etter 11 avdelingstitlar på rad (og 17 på 19 år), ni superbowldeltakingar og seks titlar reiste sørover til Florida, skulle vi få svaret.

Brady førte Buccaneers til den første sluttspeldeltakinga for klubben sidan 2008 og deretter via tre strake bortesigrar i sluttspelkampar mot høgare seeda lag til Superbowl. Belichicks Brady-lause lag fekk fleire tap enn sigrar og vart nest sist i avdelinga si. Patriots gjekk glipp av sluttspelet for første gong sidan 2008-sesongen (då Brady øydela korsbandet i sesongopninga).

Blir utfordra av ung milliardær

Søndag er Buccaneers det første laget nokosinne som spelar Superbowl i sin eigen arena. Motstandar i Tampa er tittelforsvarar Kansas City Chiefs, med Patrick Mahomes som i spissen er den mest lysande stjerna i den nye generasjonen av quarterbackar.

25-åringen vart vald som nummer 10 i draften i 2017 og hadde som Brady umiddelbar suksess då han fekk sjansen i NFL. Mahomes vart årets spelar (MVP) i den første heile sesongen sin og vann Superbowl i den nesten. I fjor sommar signerte han ein ny 10-årskontrakt verd 500 millionar dollar (4,3 milliardar kroner).

Brady har ein toårskontrakt verd 50 millionar dollar, men elles er tala i hans favør. Han blir søndag den første som spelar Superbowl for 10. gong, og han jagar sin sjuande siger. Lukkast han, har han åleine fleire titlar enn nokon klubb.

Dette er klubbane som har vunne Superbowl flest gonger:

* 6: New England Patriots, Pittsburgh Steelers

* 5: Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

* 4: Green Bay Packers, New York Giants.

Kansas City Chiefs har vunne to gonger (1970 og 2020), Tampa Bay Buccaneers ein (2003).

(©NPK)