Virusbølgje kan skape legemangel under Tokyo-OL

Japan, og spesielt hovudstaden Tokyo, har vore hardt ramma av koronapandemien den siste tida. Helsevesenet i område er under press. Om få månader skal det haldast olympiske sommarleikar.

Arrangørane har lagt opp til at opp mot 3.500 frivillige legar og anna medisinsk personell skal vere med å bidra under leikane. Det varslar direktøren for legenforeningen Tokyo Medical Association, Satoru Arai, at kan bli svært vanskeleg.

– Faktisk er det umogleg, seier han.

Arai seier at med tanke på at hovudstaden akkurat no er hardt ramma av korona, vil ikkje legane ta seg fri frå overfylte sjukehus for å bidra under leikane.

I fleire område av Japan, blant dei Tokyo, har det vore unntakstilstand etter at ein ny smittetopp vart nådd tidleg i januar. Ein nærmar seg 400.000 smitta i landet, og 6.000 menneske er døde.

Arai seier at legar som har sagt at dei tidlegare kunne tenkje seg å vere frivillige under leikane, no har sagt nei sidan dei sjuke treng dei meir.

Han meiner at ein heller ikkje kan presse legar til å prioritere sommarleikane.

Japan har vore seint ute med å byrje på vaksinasjon. Statsministeren i Japan, Yoshihide Suga, sa på ein pressekonferanse tidlegare i veka at regjeringa håpar å starte med å rulle ut vaksinar i midten av februar, som er eit par veker tidlegare enn dei første måla deira.

OL i Tokyo skal etter planen byrje 23. juli.

