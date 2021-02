Britiske styresmakter opnar for å straffe sosiale medium-selskap i rasismesaker

sport

Etter kampane i helga fekk endå ein gong Premier League-spelarar rasistisk hets i sosiale medium. Det engelske fotballforbundet fordømmer episodane og ber styresmaktene handle.

– Endå ei helg der spelarar står overfor diskriminerande overgrep og der tastaturkrigarar kan handle i ei verd av straffridom. Vi ber regjeringa om å handle raskt og innføre passande lovgiving slik at dette misbruket får verkelege konsekvensar.

Kulturminister Oliver Dowden svarar på Fas oppmoding og kallar hetsen sjokkerande og uakseptabel.

– Vi skal endre lova for å gjere sosiale medium-selskap meir ansvarlege for kva som skjer på plattformene deira, og dei kan byrje med å verne spelarane i dag ved å luke ut rasistisk misbruk. Nok er nok, seier han.

Ole Gunnar Solskjær varsla førre veke at Manchester United skulle forme eit samarbeid med styresmaktene etter at fleire av spelarane hans stadig vart utsette for rasisme.

