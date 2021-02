Hamilton forlengde med Mercedes

sport

Det var laget sjølv som opplyste om kontraktsforlenginga måndag.

– Vi er glade for å opplyse om at den regjerande verdsmeisteren for lag og den regjerande verdsmeisteren blant førarane har signert ein ny kontrakt som varer ut sesongen 2021, heitte det i ei pressemelding.

Det har lenge vore uvisse rundt kva Hamilton kom til å gjere, og det har versert rykte rundt kontraktforhandlingane i fleire veker. Briten har stått utan kontrakt sidan det førre utløpet 31. desember 2020.

Hamiltons mål er å vinne VM-tittel nummer åtte når 2021-sesongen startar i Bahrain i mars.

