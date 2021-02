Haugesund henta spiss frå Sogndal

sport

Det stadfestar begge klubbane på nettstadene sine måndag.

Ndour har gjennomført den medisinske sjekken og signert ein treårskontrakt med Haugesund.

23-åringen har spelt for Sogndal i to sesongar etter først å ha halde til to år i Florø. Førre sesong skåra han ni gonger i 1. divisjon.

Totalt står Ndour med 80 kampar i norsk fotball fordelt på serie og cup sidan 2017.

– Eg er veldig nøgd med å koma hit og ser fram til å jobba med gode trenarar og lagkameratar slik at eg utviklar meg og blir ein betre spelar. Eg har sett mykje på Eliteserien og føler meg moden for å prøva meg på dette nivået, seier spissen.

I Haugesund gler ein seg over signaturen som no er på plass.

– Vi er veldig fornøgde med å ha vorte samde med Sogndal om ein overgang. Vi ser stort potensial i 'Badou' som kjem med ei rekkje spennande evner og kvalitetar – ikkje minst fart, luftstyrke og nase for mål, seier sportsleg leiar Eirik Opedal.

