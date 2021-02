Hoppkometen Kvandal: – Mest sannsynleg avrive korsband og skade på menisken

sport

Mosjøen-jenta har teke hoppsirkuset med storm i vinter. I slutten av januar kom den første verdscupsigeren i karrieren hennar i slovenske Ljubno, og så seint som fredag var ho på pallen i Austerrike.

Rennet på søndag i Hinzenbach enda likevel i eit stygt fall, og umiddelbart vart det frykta at Kvandal hadde pådrege seg ein alvorleg kneskade.

Måndag reiste 19-åringen heim til Noreg. Der ventar ei MR-undersøking som vil klarleggje skadeomfanget. Det blir jobba mot at undersøkinga skal gjennomførast allereie måndag kveld.

Fryktar alvorleg skade

Hovudpersonen har stålsett seg for dårlege nyheiter.

I ei oppdatering på Instagram-kontoen sin måndag skriv Kvandal at ho mest sannsynleg har avrive korsband og skade på menisken.

Vidare takkar ho for støtta etter den vonde opplevinga søndag.

«Sesongen er nok uansett over for min. del. Takk for alle meldingar, eg skal komme sterkare tilbake!", skriv Mosjøen-jenta.

Allereie onsdag skulle Kvandal kjempa om junior-VM-medaljar i Lahti, men slik blir det ikkje no.

Tok NM-gull

– Det blir dumt av meg å sitje og spekulere, men det ser ikkje lovande ut for korkje junior- eller senior-VM. Det er ikkje mogleg å vere med der, dessverre, sa landslagssjef Christian Meyer på ein digital pressekonferanse søndag kveld.

Om eitt år skal det kjempast om OL-medaljar i Beijing. Kva konsekvensar ein eventuell korsbandskade kan få for Kvandals deltaking der, ville ikkje landslagssjefen spekulere i.

Kvandal ligg på åttandeplass i verdscupen samanlagt etter dei sju første verdscuprenna i vinter. På nyåret vart ho i tillegg noregsmeister i Granåsen.

(©NPK)