Kvinnenes curling-VM avlyst for andre år på rad

VM skulle vore arrangert i sveitsiske Schaffhausen frå 19. til 28. mars. Lokale helsestyresmakter har likevel gitt signal om at dei ikkje vil godkjenne meisterskapen på grunn av smitteutviklinga den siste tida.

Også VM i Canada i fjor vart avlyst på grunn av koronapandemien.

– Våre tilsette og dei lokale arrangørane har jobba utrøytteleg for å sørgje for tryggleiken til alle utøvarar, dommarar, støtteapparat og frivillige som deltek i arrangementet. Vi er ekstremt skuffa over at utøvarane, som har jobba så hardt med førebuingane til VM, ikkje får moglegheita til å konkurrere for andre år på rad, seier president Kate Caithness i det internasjonale curlingforbundet (WCF).

VM er òg ein del av kvalifiseringa til OL i Beijing neste år. WCF uttaler at det blir jobba med å få arrangert ei eiga kvalifisering.

Curling-VM for menn skal etter planen spelast i canadiske Calgary i april.

