Solskjær varslar Pogba-avbrekk i fleire veker

Pogba måtte forlate banen tidleg i 3-3-oppgjeret på Old Trafford.

Måndag gav Solskjær ein status på skaden til franskmannen på Uniteds eigne nettsider.

– Det er ein skade som vil ta nokre veker å lækje, seier nordmannen føre FA-cupmøtet på tysdag med West Ham.

Pogba, som har vore strålande for United den siste tida, skal ha fått påvist ein lårskade. Det betyr at han mellom anna går glipp av den nemnde West Ham-kampen.

Franskmannen blir òg omtalt som eit uvisst kort til europaligakampane mot Real Sociedad. Dei blir spelte 18. og 25. februar.

– Han har akkurat starta på rehabiliteringa, han jobbar med det medisinske støtteapparatet, og vi skal få han tilbake så raskt og trygt vi kan, seier Solskjær.

– Paul har sjølvsagt vore svært viktig for oss, og vi skal ikkje ta nokon sjansar. Nokre veker blir det definitivt, held nordmannen fram om skadeperioden til midtbanestjerna.

Solskjær legg ikkje skjul på at skaden oppstod på eit dårleg tidspunkt, all den tid Pogba har vore særs god den siste tida. Samtidig vedgår han at United har vore skåna frå for store skadeproblem den siste perioden, noko som gir liten grunn til å klage.

Til møtet på tysdag med West Ham må Solskjær òg klare seg utan forsvarsspelarane Phil Jones og Eric Bailly.

