Fullt handballkaos for Champions League og OL-jakt

sport

Elverums herrar har to utsette Champions League-kampar heime som det ikkje er funne datoar til. Det norske meisterlaget spelar etter planen borte mot Vardar Skopje 21. februar.

Det er sett opp tre OL-kval-turneringar for menn i første halvdel av mars (12.-14.). Det internasjonale handballforbundet (IHF) vurderer kva som skal skje med desse. At alle turneringane (éin i Trondheim med Noreg) går som oppsett, verkar lite sannsynleg no i pandemien.

Også på kvinnesida er utfordringane store. Det gjeld både Champions League og dei tre OL-kvalifiseringane (19.-21. mars, Noreg i Montenegro).

– Vi har fått innsendt konsepta frå forbunda som skal arrangere dei seks OL-kvalifiseringane. Desse blir no analyserte og vurderte, seier Jessica Rokstroh i IHF til NTB tysdag.

Ei løysing i Champions League kan vere å rekne ut tabellposisjonen ut frå eit oppnådd poengsnitt i dei spelte kampane om gruppespelet ikkje lèt seg fullføre.

Norsk klubbhandball er sett på vent i første omgang til 17. februar.

(©NPK)