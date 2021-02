Heile Glimt-troppen i ny koronakarantene: Ventar på prøvesvar

sport

Det melder klubben på nettsida si.

Etter at nokre av spelarane på A-laget har vore i kontakt med ein person med covid-19-smitte, er heile Glimt-apparatet no sett i karantene. Det gjeld både spelarar og trenarar.

– Det er berre ei vekes tid sidan heile laget endeleg kunne møtast på treningsfeltet på Aspmyra igjen etter at store delar av laget var sett ut av spel med karantene tidlegare i sesongoppkøyringa. No blir treningane avbrotne igjen. Klubben ventar no på endeleg svar på koronatestar og tek ingen sjansar i mellomtida, skriv Glimt på nettstaden sin.

Eliteserien i fotball tek til i starten av april. Bodø/Glimt er tittelforsvarar etter eit overlegent ligagull i fjor.

