Magnus Carlsen vann første parti i kvartfinalen

sport

Etter at det halvvegs ute i partiet såg ut som om nordmannen skulle rote bort sigeren, henta han seg inn og vann det første av fire parti på kvartfinalens første dag.

Carlsen møter russiske Dubov i kvartfinalen. I tysdagens første av fire parti tok nordmannen ein slags revansj mot Dubov. Carlsen hadde kontroll store delar av partiet, der han til slutt tok sigeren etter 34 trekk.

Det unge stjerneskotet gav den norske verdsmeisteren store problem i grunnspelet måndag, då Carlsen redda remis til slutt. Carlsen tapte elles mot russaren for snaue to månader sidan, også det i hurtigsjakk.

Paret skal spele maks tre parti til tysdag. Kvartfinalen går over to dagar. Vinnaren tysdag treng berre uavgjort onsdag for å gå til semifinale. Står det to avgjorte etter to dagar, blir det lynsjakk og eventuelt armageddon.

(©NPK)