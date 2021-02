Meir knetrøbbel for Noreg – Sejersted reiser heim frå alpin-VM

sport

Det skriv han på sin eigen Instagram-konto. Det var NRK som først melde om det.

– Eg har eigentleg vore litt førebudd på det dei siste vekene. Eg seier til meg sjølv at det heldigvis ikkje var neste år. Eg set OL veldig mykje høgare, så eg er veldig motivert for å starte jobben inn mot det, seier Sejersted når NTB møter han utanfor hotellet før avreise.

Sejersted har lenge hatt problem med det høgre kneet, men det vart forverra i Bormio i romjula. Deretter vart kneet ytterlegare forverra i Garmisch-Partenkirchen i eit nestenuhell like før målgang rett før meisterskapen i Cortina d'Ampezzo.

– Hadde eit lite håp

Søndag sa han til NTB at han var uviss på om han kunne stille i super-G-rennet som opphavleg var sett opp tysdag, men Sejersted erkjenner at han har lagt på litt meir godvilje enn det som har vore tilfelle.

– Eg liker gjerne å vere litt meir positiv enn det som er realiteten. Det var litt sånn 50/50. Eg la på ein god del prosent. Eg hadde eit lite håp, men det fungerte ikkje. Då er det heim og fikse, seier Sejersted.

Landslagslege Trond Floberghagen seier til NTB at det var ei fornuftig avgjerd.

– Det er jobba med kneet dei siste dagane med mål om start i VM. Men han merka i dag at dette vart problematisk. Avgjerda tok han sjølv i samråd med helseteamet. Ei klok avgjerd. Det einaste riktige er å reise heim og byrje behandling, seier Floberghagen.

Vêrproblema i Cortina har gjort at super-G for menn er flytta til torsdag, men no er det klart at rennet går utan Sejersted. Kjetil Jansrud og Henrik Røa blir Noregs representantar der.

– Veldig spesielt

Dermed er det norske VM-laget ytterlegare redusert. Aleksander Aamodt Kilde, Atle Lie McGrath og Lucas Braathen pådrog seg alle langtidsskadar før meisterskapen, og rett før avreise til VM kom beskjeden om at også Maria Tviberg er ute med skade.

– Det har vore ein utfordrande sesong med skadar på fleire utøvarar. Det er aldri heldig. Det blir ein krevjande situasjon. Det er veldig spesielt at vi får så mange samtidig. No er alle tekne godt vare på. Eg trur dette skal gå bra og håpar vi stiller med fulltalig lag neste sesong, seier Floberghagen.

Så langt er ingen renn gjennomført i VM, sjølv om det skulle vore kåra tre meistrar allereie. Heller ikkje onsdag blir det avvikla nokon konkurranse i Cortina.

super-G for både kvinner og menn er flytta til torsdag, kombinasjonsrennene til måndag.

(©NPK)