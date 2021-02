Svensk golflegende gjer overraskande comeback

sport

Det melde LPGA-touren tysdag på Twitter. Det blir Sörenstams første turnering sidan sesongavslutninga i 2008. Ho sette strek etter ein karriere som omfatta 72 turneringssigrar på LPGA-touren, 10 majorturneringar.

Turneringa der ho gjer comeback blir spelt i Orlando, der ho bur. Den blir avvikla i dagane 25. til 28. februar.

Sörenstam, som har to barn, sa nyleg at sonen hennar har byrja å spele golf og sa at ho kunne tenkje seg å delta i nokre veteranturneringar. Det er ei stor overrasking at ho i staden gjer comeback i konkurranse med verdseliten.

Ho vart kraftig kritisert då ho 7. januar fekk ei utmerking frå dåverande president Donald Trump dagen etter storminga av Kongressen som Trump no blir stilt for riksrett for å ha eggja tilhengjarane sine til. Saman med Gary Player tok ho imot Medal of Freedom, USAs høgaste sivile utmerking.

Det var ei overrekking som på grunn av pandemien var utsett frå i fjor.

(©NPK)