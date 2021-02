Carlsen med remis med svart mot Dubov

sport

Tysdag vann Magnus Carlsen to og spelte remis ein gong i dei tre partia som vart spelte. Dermed leier han 1–0 etter første dag.

I det første partiet onsdag prøvde nordmannen å vere offensiv med svarte brikker, men han gjorde eit unøyaktig trekk og gestikulerte veldig føre kamera. Han var tydeleg misnøgd med trekket sitt.

Partiet snudde derimot igjen, og Carlsen fekk etter kvart ved sida av overtak på brettet òg betydeleg overtak på tida etter fleire avbyte av offiserar. I det såkalla sluttspelet rann det heile derimot ut i remis.

For Carlsen handlar det om å halde oppgjeret til uavgjort for å ta seg til semifinale. Dubov må vinne for å tvinge fram omspel.

Vinnaren av oppgjeret møter Levon Aronian eller Maxime Vachier-Lagrave i semifinalen.

(©NPK)