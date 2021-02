Helsedirektøren seier nei til karanteneunntak for idretten

sport

Onsdag forlengde regjeringa innreiserestriksjonane til ut februar. Det betyr at utanlandske idrettsutøvarar heller ikkje dei næraste tida får unntak frå norske karanteneavgjerder.

Er situasjonen den same nesten månad, set det etter alle solemerke ein stoppar for ei rekkje verdscuprenn på norsk jord. 6. og 7. mars er det alpinrenn i Kvitfjell, og helga etter skal hopp- og langrennssirkuset finne stad i Holmenkollen.

Det heng òg tilsvarande spørsmålsteikn rundt andre tilsvarande arrangement.

Idretten er avhengig av karanteneunntak dersom dei nemnde arrangementa skal kunne gjennomførast. Per no vil ikkje Helsedirektoratet tilrå at det ønsket blir innfridd.

– Slik situasjonen er no, med den smitten vi har i Europa, vil ikkje vi tilrå det. No er det regjeringa som tek stilling til kvar unntaka bør vere, og eg meiner det bør vere ei prioritering der først og fremst dei kritiske samfunnsfunksjonane og dei nødvendige funksjonane for å halde næringslivet i gang, blir prioritert. Og naturlegvis unntak som gjeld barneretten og menneskerettar, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Snudde

22. januar offentleggjorde kulturminister Abid Raja (V) at toppidrettsutøvarar var innvilga karanteneunntak ved innreise. Beskjeden var at både verdscuprenn på ski i mars og andre arrangement kunne haldast, føresett at smittesituasjonen framleis tillét det.

Kort tid etter kom likevel kontrabeskjeden. Som følgje av spreiinga av den britiske virusmutasjonen vart unntaket inndrege.

Helsedirektoratet har heile tida stått på sitt. Også i forkant av regjeringas unntaks-ja var tilrådinga å ikkje opne for unntak. Det har ikkje endra seg.

– Slik situasjonen er no, meiner vi at det er viktig å ha strenge karantenereglar i Noreg og at vi heller ikkje gir unntak for toppidretten når det gjeld dette, seier Guldvog til NTB.

Viser til tennisen

Han viser samtidig til løysingar som er brukte i andre delar av idretten.

– Det er ikkje noko i vegen for at ein kan sjå på løysingar, gitt at ein innfrir på karantenesida. Det er noko ein mellom anna har gjort i Australian Open og tenniskonkurransane der nede, seier han.

Casper Ruud og resten av tenniseliten reiste til Australia tidleg for å vere i karantene i to veker før turneringa starta.

Den løysinga kan samtidig vise seg vrien å nytte i samband med til dømes verdscuprenna på ski neste månad. Langrennsløparar og hopparar vil truleg komme rett til Oslo frå Tyskland etter å ha kjempa om VM-medaljar helga før.

Verdscuprenna i skiskyting i Holmenkollen frå 16. til 21. mars står òg på lista over arrangement som er i fare. Det same gjeld verdscupavslutninga i langrenn på Lillehammer same veke.

