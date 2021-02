Idrettspresidenten: – Vi har hatt ei blindsone for rasisme

sport

Onsdag legg Norges idrettsforbund fram rapporten «Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfald og mot rasisme». I samband med dette har alle særforbund fått spørsmål om rasisme.

– Mange av oss har hatt ei blindsone for rasisme. Det må vi gjere noko med, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Ho meiner sommaren 2020 vart ein vekkjar for norsk idrett. Kjøll takkar kulturminister Abid Raja (V) for at han har løfta saka høgt på dagsordenen.

– Eg vil igjen rette ein stor takk til dei som har fortalt om rasisme i norsk idrett. Innsatsen deira har no òg resultert i denne rapporten. Vi er dykk ein stor takk skuldig, seier Kjøll.

(©NPK)