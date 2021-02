Kjøll om strukturell rasisme i norsk idrett: – Eit leiingsproblem

sport

Samtidig som idrettstoppane var samla 5. juni i fjor, såg dei bileta frå Black Lives Matter-demonstrasjonen utanfor Stortinget. Idrettsstyret vedtok den dagen ein resolusjon som slo fast at rasisme er eit problem i norsk idrett som skal møtast med nulltoleranse.

I dagane og vekene som følgde, stod fleire idrettsutøvarar frå både elite og breidde fram med historiene sine.

– Mange av oss har hatt ei blindsone for rasisme. Det må vi gjere noko med. Eg vil igjen rette ein stor takk til dei som har fortalt om rasisme i norsk idrett. Vi er dykk ein stor takk skuldig, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Onsdag offentleggjorde Norges idrettsforbund rapporten «Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfald og mot rasisme». Forskarane Elsa Kristiansen og Lasse Sonne slår fast at det er «tendensar til strukturell rasisme eller strukturell diskriminering, og institusjonalisert diskriminering, i idretten».

«Vakna opp» sommaren 2020

– Eg ser at vi har eit stort arbeid i å ta tak i dei ulike problemstillingane som er tekne opp i denne rapporten, seier idrettspresident Kjøll.

Ho innrømmer at idretten har hatt ei blindsone for rasisme, og at denne vart tydeleg sommaren 2020. Ho og Håvard B. Øvregård, som har leidd rasismearbeidet til forbundet, gjentok fleire gonger onsdag at det først var i 2020 samfunnet vakna.

– Kvifor var det først i 2020 de såg dette, Kjøll?

– Det trur eg vi har svart godt på: Nettopp at 5. juni i fjor vart ein vekkjar for heile det norske samfunnet. Sidan den gong har idretten og heile samfunnet vakna opp og forstått kor stort problem dette er. Då vi gjorde det, tok vi umiddelbare grep. Idrettsstyret er skikkeleg på når det gjeld dette, seier Kjøll til NTB.

Black Lives Matter-demonstrasjonen ho viser til var inspirert av liknande protestar i USA, og seinare heile verda. Også i internasjonal idrett var det mange BLM-markeringar i 2020, med Premier League-stjernene som knelte før kvar kamp i spissen.

Kjem med tiltak

Idrettsforbundet vil no gå gjennom rapporten og komme med forslag til konkrete tiltak 15. mars. I rapporten understrekar forskarane at det ikkje står på viljen ute i Idretts-Noreg.

Det at alle forbund har svart på rasismeundersøkinga til forskarane, blir trekt fram som eit teikn på det. Likevel er det lite som har vorte gjort, sjølv om lovverket har vore tydeleg.

– Når det gjeld kultur i organisasjonen, er det heilt klart at dette er eit leiingsproblem. Vi skal ikkje skulde på andre, seier idrettspresidenten.

Kjøll viser til at det har komme på plass fleire varslingssystem, at det er teke initiativ til at fleire med minoritetsbakgrunn skal få plass i valkomitear og det at forbundet sentralt har bestilt denne rapporten.

– Eg opplever at vi er langt betre rusta til å møte denne utfordringa i heile organisasjonen vår. No gjer vi dette, og det tenkjer eg er utruleg viktig for oss i idretten og heile samfunnet, seier Kjøll.

Få med minoritetsbakgrunn deltek

Ho seier at kvotering kan bli eit mogleg grep som blir teke for å få fleire med minoritetsbakgrunn inn i styre og stell i norsk idrett.

Rapporten viser til at det nedover i idrettssystemet er mangel på ressursar, både når det gjeld pengar og kompetanse, til å møte problemet. Svært få kan melde om at dei har ei deltaking som speglar delen med minoritetsbakgrunn i lokalsamfunna deira.

19 av forbunda svarer at det er «nesten ingen» deltaking blant barn og ungdom, medan kvart tredje seier dette òg gjeld vaksne. 25 av 55 forbund seier dei nesten ikkje har nokon med minoritetsbakgrunn som er eliteutøvarar, trenarar eller tillitsvalde.

