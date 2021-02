Storhamar fekk juling i «heimekamp» i Romania

sport

Baia Mare skåra dei tre første måla i kampen og leidde heile vegen på veg mot 40-27-siger. Allereie ved pause hadde laga åtte måls leiing.

Emilie Hovden skåra sju mål for Storhamar, Tonje Enkerud seks. Maja Jakobsen og Guro Nestaker, som før kampen var nummer to og tre på skåringslista i gruppespelet (bak Kastamonu-spelar Amanda Kurtovic) skåra høvesvis to mål på fem avslutningar og fire mål på 11 avslutningar.

Storhamar var på papiret heimelaget i kampen på onsdag, men den vart på grunn av norske innreisereglar spelt i arenaen til motstandaren i Romania. Koronatiltaka har ført til at Storhamar må spele fem av seks kampar i gruppespelet på bortebane.

Før kampen på onsdag hadde russiske Astrakhanotsjka, Baia Mare og Storhamar fire poeng kvar, men Baia Mare hadde ein kamp mindre spelt enn dei to andre. Astrakhanotsjka vart onsdag tilkjend siger i den utsette kampen mot Bietigheim og er òg oppe i seks poeng.

For å gå vidare må Storhamar vinne borte mot Astrakhanotsjka 20. februar.

