Sturla (23) kan VM-debutere med gull: – Eg må nesten klype meg i armen

23-åringen frå Bærum kom som eit stjerneskot inn i verdscupen i vinter og gjekk til topps allereie i den første konkurransen. Og han skulle raskt vise at det ikkje var eit blaff. Lægreid har rada opp åtte individuelle pallplassar og er nummer to i verdscupen samanlagt.

Onsdag kjem VM-debuten i slovenske Pokljuka. Lægreid går første etappe for Noreg på blanda stafett, og det er ikkje heilt utan nervar at han stiller til start.

– Det er klart at det ligg litt ekstra press der, men eg trur ikkje eg skal tenkje for mykje på det personleg. Det er første VM-distanse, og eg må hugse på kvar eg var for eitt år sidan og vere fornøgd med at eg er her, sa Lægreid på pressetreffet i forkant av VMs opningsdistanse.

Han viser til at han for eitt år sidan var eit stykke unna både verdscup og Noregs elitelag.

– Uverkeleg

– Det er litt uverkeleg og ein draum som går i oppfylling. Det har vore ein brå veg frå noregscup for eit år sidan til mixedstafett i VM no. Eg må nesten klype meg litt i armen, seier Lægreid til NTB.

Han var ein lovande junior, men vart ramma av kyssesjuke i 2018 og mista åtte månader med trening. Seinare har han i imponerande tempo jobba seg mot verdstoppen. Verdscupdebuten kom i Tsjekkia i mars i fjor, og sidan har ikkje Lægreid sett seg tilbake.

– Då eg fekk sjansen i verdscupen og hadde berre éin bom på 60 skot, så følte eg at eg hadde etterlate meg eit godt inntrykk. Det var veldig moro å få sjansen på elitelaget, seier mannen bak det store gjennombrotet i 202021-sesongen.

Lægreid vil ikkje setje seg for store medaljemål føre sitt første VM, men resultata tilseier sjølvsagt at han kan bli ein mann å sjå på sigerspodiet, også individuelt.

– Eg har sjølvsagt ambisjonar om å gjere det bra og skaffe meg gode erfaringar frå meisterskapen. Om eg har ein god dag, så har eg sjanse på pallen. Og eg får fire sjansar til det. Det hadde vore morosamt å klare det, konstaterer bæringen.

Opnar

I første omgang er det rett nok den blanda stafetten som gjeld. Noreg stiller med nummer éin og to på verdscuplista for kvart kjønn. Betre lag går det ikkje an å stille.

– Vi er medaljefavorittar, men det er ein jobb som skal gjerast. Dei er ikkje delt ut på førehand, seier Lægreid og varslar at han ikkje vil prøve seg på noko krumspring.

– Det er utruleg moro å få gå den stafetten. Eg skal berre prøve å vere roleg, gjere ein bra etappe og sette lagkameratane mine i ein god posisjon.

Lægreid sender Johannes Thingnes Bø ut på 2.-etappen onsdag. Deretter avsluttar Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland stafetten for Noreg.

