Utskjelt United-spelar hyllar Solskjær: – Han er veldig god

– Han er veldig god. Han veit akkurat kva han skal gjere for å få det beste ut av spelarane, seier Shaw i eit BBC-intervju gjort av den engelske landslagslegenda Gary Lineker.

Venstrebacken var svært delaktig då Manchester United knuste Southampton heile 9–0 for to ligarundar sidan, og han hjelpte laget til avansement i FA-cupen i ekstraomgangane under oppgjeret på tysdag mot West Ham.

Men før Solskjær tok over stafettpinnen og José Mourinho var sjef på Old Trafford, var Shaw sjeldan å sjå på grasmatta.

– Ei vanskeleg tid

– Det var ei veldig vanskeleg tid nokre år tilbake, då eg ikkje spelte eller var involvert, seier Shaw.

– Det var stunder då folk tenkte at eg kanskje dreg min veg, men eg har alltid trudd på at eg vil kjempe meg tilbake på laget og vise folk kvalitetane mine. Det føler eg at eg byrjar å gjere no.

25-åringen legg ikkje skjul på at han trivst betre under Solskjærs varme leiing.

– Det er alltid fint å få ein arm rundt skuldra. Eg hadde loge om eg hadde sagt at det ikkje får deg til å føle deg betre.

Comeback

Hittil denne sesongen har 25-åringen spelt i 18 av 22 ligakampar og levert fire målgivande. Det har hjelpt Manchester United til ein førebels 2.-plass i Premier League. Det er fem poeng opp til formsterke Manchester City.

Backen trur han har tent godt på å ha nokre år under beltet.

–Eg var nok litt vel ung for nokre år sidan og hadde mykje å lære, seier han og held fram:

– Det viktigaste er å tru på seg sjølv og ha meir sjølvtillit. Eg har alltid tenkt at eg kan bli ein stor spelar her. Det har eg jobba mot, for dette er den beste klubben i verda.

