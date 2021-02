Bucs-paraden: Brady kasta superbowltrofeet frå båt til båt

sport

43-åringen med sju superbowltitlar på merittlista kasta like godt Lombardi-trofeet frå ein båt til ein annan. Hadde han ikkje lukkast, ville sigerstrofeet forsvunne i djupet.

Passande nok avvikla «sjørøvarane» paraden ikkje på land, men i ein liten flåte av lystbåtar i Hillsborough-elva og Tampas hamnebasseng. Det vart gjort for å kunne halde oppe sosial distanse til tilhengjarane av klubben.

Det alle snakkar om er augneblinken då Brady kasta superbowltrofeet frå båten sin og til den som følgde sju–åtte meter bak. Fleire medium melde at mottakaren var Rob Gronkowski, som tok imot to av Bradys touchdownpasningar i finalen. Det var likevel Cameron Brate som tok trofeet i fast grep.

Brate er som Gronkowski «tight end», spelarar som både blokkerer, tek imot pasningar og spring med ballen. 29-åringen spelar ei meir anonym rolle, men han tok imot tre pasningar i Superbowl.

– Dette var mitt beste mottak nokosinne. Tenk om eg hadde mista han. Då ville karrieren min vore over. Men det var sjølvsagt eit perfekt kast frå Tom, sa Brate til Tampa Bay Times.

Stemninga var høg under paraden, og Brady la sjølv på Twitter-kontoen sin ut bilete som viser han blir støtta av ein Bucs-tilsett medan han lett sjanglande kjem i land. Til det la han ein kommentar full av (truleg tilsikta) skrivefeil: «Noting to see her … just litTle avoCado tequila».

Kanskje bra at trofépasninga ikkje var til mottakar Scotty Miller. Han mista nemleg lagkamerat Chris Godwins mobiltelefon i vatnet under paraden.

