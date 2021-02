sport

Den svenske skistjerna har slite med skadar og etterverknader av koronaviruset, og seinast denne veka måtte ho stå over SM på grunn av ryggproblem. Trenar Magnus Ingesson har tidlegare uttalt at om ryggen ikkje er god og om ho ikkje viser form, blir ho ikkje å sjå i VM, men no er ho likevel teken ut.

– Ho har meisterskapsrutine og er ofte best når det gjeld, seier landslagssjef Anders Byström.

Kalla har teke medaljar i seks strake VM på ski.

