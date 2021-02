FIS-topp: – Først og fremst eit tap for Noreg

sport

– Om vi må stå over femmila i Holmenkollen, overlever vi det. Å kunne gjennomføre noko i det heile i år er veldig bra, seier Mignerey til NTB.

Han vart like før klokka 19 torsdag informert om neiet regjeringa hadde til å gi idretten unntak frå innreiseavgjerdene. Verdscuphelgane i langrenn i Holmenkollen og Lillehammer kan dermed ikkje gjennomførast.

Han tek det heile med fatning sjølv om han påpeikar at ein til no har unngått særleg smittespreiing i langrennssirkuset.

Han seier at dei ikkje har nokon plan B for sesongavslutninga, men at dei jobbar med å få ting på plass. Franskmannen håpar dei i alle fall vil få på plass arrangør til ei av dei to helgane.

– Målet er å gjere noko som gir meining og som gjer at flest mogleg land deltek. Om vi har ulike moglegheiter, vil vi snakke med landa, men vi vil uansett ha uoffisielle samtalar med trenarane og leiarane, seier Mignerey.

Han legg til at det vil vere ei moglegheit å køyre to helgar på same stad. Om løypene tillèt det er det dessutan ei moglegheit for at fem- og tremila blir arrangert.

