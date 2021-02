Ingen karanteneunntak for idretten – masseavlysingar av verdscuprenn i Noreg

sport

– Eg skulle gjerne sett at vi ikkje var i denne situasjonen, seier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Onsdag forlengde regjeringa innreiserestriksjonane til ut februar på grunn av koronasituasjonen. Heilt til torsdag ettermiddag hadde idretten eit håp om at det kunne givast ei opning for idrettsutøvarar som skulle til Noreg å konkurrere i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting i mars.

– Vi har ein krevjande situasjon med dei muterte virusa. Det vil derfor ikkje bli gitt noko unntak før 1. mars. Vi har forståing for at dette vil innebere at arrangementa må blir flytta til ein annan stad eller blir avlyst. Dette er frykteleg leitt for alle idrettsutøvarar, for arrangørane og for det norske publikummet, seier Raja.

«Trygge og gode rammer»

Skipresident Erik Røste uttrykkjer respekt for avgjerda til regjeringa, men meiner at konkurransane i Noreg kunne vore arrangert innanfor «gode og trygge rammer».

– Vi er sjølvsagt skuffa. Det har vore gjennomført 66 konkurransar i 13 land (denne sesongen), og det har fungert bra, med svært lite smitte og inga smittespreiing lokalt. Det er derfor vi har søkt om dette unntaket, og vi hadde håpa å kunne invitere utøvarane til Noreg. No blir vi den einaste nasjonen som ikkje arrangerer verdscuprenn i år, seier Røste til NTB.

Skipresidenten er tydeleg på at avlysingane i Noreg vil få økonomiske konsekvensar for skiforbundet og dei lokale arrangørane.

– Det er ei bekymring, først og fremst fordi overskotet frå dei internasjonale arrangementa er hovudkjelda til å finansiere barne-, ungdoms- og breiddeidretten. Vi forventar no at vi fell inn under støtteordningane regjeringa har etablert, seier Røste.

Han synest òg det er leitt for alle som går glipp av TV-underhaldninga.

– I ein vanskeleg kvardag har vi fått tilbakemeldingar om at toppidrett på TV har vore eit lyspunkt for mange, seier Røste.

Ny vurdering, men for seint

Skiforbundet og fleire lokale arrangørar har lagt press på regjeringa sidan det blir kravd rundt ein månads førebuingar for å kunne gjennomføre konkurransane.

Raja seier at ei ny vurdering vil bli gjort før 1. mars. Men framleis to vekers uvisse betyr at tida renn ut for arrangørane i Kvitfjell (alpint) første helga i mars og Holmenkollen Skifestival (langrenn, hopp og kombinert) helga etter, stadfestar skipresidenten overfor NTB.

I tillegg til Kvitfjell og Holmenkollen skulle det vore konkurransar på Lillehammer, i Trondheim og i Vikersund.

Også skiskyttar-nei

22. januar kunne Røste og idrettspresident Berit Kjøll glede seg over at regjeringa gav unntak frå karanteneavgjerdene som skulle sikre at arrangementa i Noreg vart gjennomførte. Same dag vart utbrotet av den britiske virusvarianten i Nordre Follo kjent, og veka etter vart grensa til Noreg i praksis stengt.

Regjeringas nei til idretten gjeld òg for internasjonale handball- og fotballkampar.

President Arne Horten i Norges Skiskytterforbund fortel til NTB at det heller ikkje blir verdscuprenn i skiskyting i Holmenkollen. Det skulle vorte arrangert 18.–21. mars og kunne i teorien framleis fått klarsignal frå regjeringshald.

– Internasjonalt treng dei større føreseielegheit. IBU kravde svar denne veka, seier Horten.

(©NPK)