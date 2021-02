Jansrud spørjande til endringar i VM-løypa etter 12.-plass

sport

Vincent Kriechmayr tok gullet føre Romed Baumann og Alexis Pinturault. Jansrud kom 1,04 sekund bak austerrikaren som tok det første VM-gullet sitt.

– Det vart frykteleg vanskeleg. På synfaringa såg det fint ut, og så gjekk dei inn med vasslangar. Det vart superisete og slaga. Det vart ein enormt krevjande super-G. Kjipt for min del. Eg var veldig tend i dag, sa Jansrud til NTB, som med det køyrde under same forhold som han har slite med i Kitzbühel og Garmisch-Partenkirchen i forkant av meisterskapen.

– Det er mi eiga køyring som ikkje fiksar det i dag, dessverre, la han til.

Dei første tre køyrarane, Christian Walder, Loïc Meillard og Mauro Caviezel, køyrde alle ut éin etter éin. Totalt var det 21 løparar som ikkje kom seg til mål i den krevjande traseen.

Set spørsmålsteikn

Den første trioen sleit med ein blå port etter det såkalla Vertigine-hoppet tidleg i traseen. I målområdet vart det ropt «skandale» frå fleire då utkøyringane skjedde, men det er ikkje Jansrud samd i.

– Dei beste vinn. Eg trur ikkje det er nokon skandale, men eg set litt spørsmålsteikn til at FIS (Det internasjonale skiforbundet) endrar så mykje. Dei flytta òg ein port to meter på hoppet. Det er veldig uvanleg å gjere etter ei synfaring når folk har vore og memorert det. Det får nesten FIS svare på kvifor dei gjorde, men det er nokre utøvarar som reagerte på det, sa 35-åringen.

– Forskjellane var store frå synfaring til rennstart. Eg skjønner ikkje heilt kor det kom frå, sa Jansrud, som understreka at det var bra at Kriechmayr, som har vore best i super-G, vann – og at han ikkje er kritisk til valet til arrangøren om endring i traseen.

– Dei tek ei avgjerd om å fikse det. Då må ein nesten stole på at dei meinte det var for dårleg snø til å køyre som det var.

Ny god oppleving for Røa

Henrik Røa med startnummer 38 køyrde inn til 17.-plass og leverte med det eit nytt imponerande renn. Meisterskapsdebutanten enda 1,74 sekund bak Kriechmayr.

– Det var veldig fint. Det var fint underlag. Det responderte bra på toppen. Herleg å få den kjensla. Eg ville gi gass, sa Røa til NTB.

– Det er første gong eg er i VM, så det er moro. Gøy å vere her! sa ein blid Røa.

Lasse Kjus sikra Noregs hittil siste VM-gull i super-G. Han delte sigeren med Hermann Maier i Vail i 1999. Fredag er det ingen konkurransar i alpin-VM då utfortreningar skal gjerast unna.

(©NPK)