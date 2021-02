Lie med karrierebeste i VM: – Litt kjipt

sport

Etter tre dagar med venting på grunn av vêret kunne utøvarane endeleg ta fatt på alpin-VM i eit solrikt og skyfritt Cortina d'Ampezzo.

Lara Gut-Behrami har vore den store formkøyraren i fartsdisiplinane og var den klare favoritten. Det var likevel det første gullet til den sveitsiske veteranen i VM-samanheng. Ho har tre sølv og to bronse frå tidlegare.

Gut-Behrami var raskast frå toppen og midtveges, men hadde inga pangavslutning og noterte 1.25,51. Ho var 34/100 føre lagvenninna Corrine Suter.

Regjerande meister Mikaela Shiffrin frå USA hadde ein stor feil midtveges og fekk øydelagt løpet sitt. Ho klarte likevel bronsen og var 0,47 sekund bak.

– Litt kjipt

Kajsa Vickhoff Lie tok den første pallplassen sin i utfor i Garmisch-Partenkirchen førre helg. Ho var frisk frå start, men tapte litt midtveges. I den nedste delen var berre Suter raskare enn Bærum-alpinisten som enda 0,65 sekund bak vinnaren i mål. Ho var 18/100 sekund unna pallen.

– Hadde det vore eit verdscuprenn, hadde eg vore ganske fornøgd. Men det er VM, så det er berre dei tre øvste plassane som gjeld. Akkurat no er dei 18 hundredelane litt kjipt, sa Lie til NTB.

Lies beste VM-plassering før torsdagen var ein sjuandeplass i kombinasjonen i Åre for to år sidan. I super-G har Lie etablert seg i toppen i det siste. Det gir meirsmak for 22-åringen, som i ei ny oppsummering av løpet justerte seg litt.

– Eg skal seie meg fornøgd med denne. Med køyringa er eg fornøgd. Eg prøver å gi gass og køyrer greitt på ski nokre stader. Eg tek med meg det positive. Og så er det kult å kjenne at ein er der oppe og kjempar, sa ho.

Midt på treet

Ragnhild Mowinckel leverte ein god super-G. Ho tapte litt heile vegen til Gut-Behrami og enda 1,23 sekund bak vinnaren i mål.

– Det var midt på treet. Det er eit steg i riktig retning i form at ein tør å gi litt meir gass. Ein tør å stå litt meir i det, men det vart litt mykje feil som ballar på seg. Eg går for spisst inn og startar svingen for tidleg, og det må ein betale for. Men det er noko ein kan byggje vidare på, sa Mowinckel til NTB.

Mowinckel enda på 12.-plass i sin 17. VM-start i den femte verdsmeisterskapen sin.

(©NPK)