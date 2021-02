OL-sjef (83) blir erstatta av 84-åring

sport

Den 83 år gamle OL-sjefen beklaga og la seg flat førre veke, men avviste då at han kan kom til å trekke seg som president i OL-arrangørkomiteen.

Kommentaren har likevel skapt så mykje oppstyr i både Japan og elles i verda at fleire japanske medium melder at han no trekker seg. Oppseiinga er venta å bli offentleggjord fredag. Heile 400 frivillige har trekt seg frå leikane etter Moris kommentarar. Arrangørane har sagt at det er fleire grunnar til fråfallet.

Den japanske OL-medaljøren, Kenji Kimihara, seier til Reuters at ein avgang kan forsterke dei olympiske leikane som skal haldast.

– Det var problematiske og alvorlege utsegner. Eg trur at ein avgang kan styrkje OL i Tokyo, seier han.

Angrar

Fråsegnene som vart Moris bane, kom i eit digitalt møte i arrangørkomiteen. Der kritiserte Mori planen om å auke talet på kvinnelege styremedlemmer til 40 prosent. Mori seier til Nippon TV at han vil forklare situasjonen på krisemøtet på fredag som skal haldast om kommentarane til OL-sjefen.

– Eg må be om unnskyldning. Eg kan ikkje la det halde fram, seier Mori.

Han ville ikkje stadfeste i intervjuet om han vil trekke seg fredag, sjølv om det er høgst sannsynleg at nettopp det skjer.

Fråsegnene vart kraftig kritiserte. Også av andre leiarar i arrangørkomiteen. Det er truleg Mori godt van til, sidan han har ei fortid som ein av Japans mest upopulære statsministrar i moderne tid. Som statsminister var han kjend for fleire blunderar og låge målingar.

Ny sjef

No blir det spekulert i om den tidlegare fotballspelaren Saburo Kawabuchi skal ta over for 83-åringen. Kawabuchi med dei 84 åra var på 90-talet ein stor bidragsytar til å popularisere fotball i Japan, og er allereie involvert i OL frå før, internt i det olympiske området der alle involverte skal opphalde seg.

