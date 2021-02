Verdscup kan stå i fare utan svar

sport

Regelverket til det internasjonale skiforbundet (FIS) gjer at Skiforbundet ikkje lenger kan vente på svar frå regjeringa. Det skriv NRK.

Utan ei stadfesting på at dei kan arrangere, kan FIS fritt gi arrangementet vidare til eit anna land.

Arrangementssjef i Skiforbundet, Terje Lund, seier at fristen for svar er fredag. Til då må dei ha fått stadfesta om deltakarar kan få reise inn i Noreg for å delta på renna.

– Om du kikkar i kalenderen og ser på datoar, seier det seg sjølv at vi er på overtid allereie.

