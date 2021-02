Henrik Røa nærmar seg landslagsplass: – Han ligg godt an

sport

Røa køyrde ned til 17.-plass i den svært krevjande super-G-traseen i Cortina d'Ampezzo torsdag i det første VM-rennet sitt. 16.-plassen i verdscupen i Kitzbühel-utfor vart lagd merke til, og 25-åringen vart då kjend som «sykkelbodet som er rask på ski». Det gav han òg ein VM-plass.

Med gode prestasjonar òg i Garmisch-Partenkirchen og ein flott VM-debut, håpar Røa det blir plass til han i neste landslagsuttak.

– Det blir spennande. Eg håpar jo at det eg gjer, er bra nok. Det å kunne vere ein del av det norske landslaget, betyr mykje. Det er stort. Det vil gjere at motivasjonen for å satse vidare for å ta steg, blir vesentleg større. Det er viktig å vere ein del av landslaget, seier Røa til NTB.

Alpinsjef Claus Ryste opplyser til NTB at uttaket for neste sesong mest sannsynleg vil bli gjort i april, og han ønskjer å vente til då, men:

– Han ligg godt an i løypa. Han skal konsentrere seg om å utvikle seg vidare. Han gjer ein kjempebra super-G i dag og hadde gode resultat frå Kitzbühel. Held han fram med det, vil han nå måla sine, seier Ryste.

Rapport frå «sjølvaste Jansrud»

30 utøvarar fekk plass på det norske landslaget til 2019/20-sesongen. Denne sesongen gjorde stram økonomi at storleiken i troppen vart redusert til 25, og Røa vart ikkje inkludert.

Men der kan Røa fort vere med om han held fram med å levere like godt. Før start torsdag fekk han ein fin rapport av veteran Kjetil Jansrud før debuten.

– Han gav detaljar om løypa og sånn. Så avslutta han med: «Røa, dette her er noko for deg! Det minner meg litt om Kitzbühel. Det slår litt. Det her trur eg kjem til å passe deg fint.» Det å høyre det frå sjølvaste Jansrud, er veldig, veldig moro, seier Røa.

Det har vore ein svært lang veg for Røa som har stått utanfor landslaget. Han stod omsider klar for den første verdscupstarten sin i italienske Val Gardena før jul for eitt år sidan, men løpet vart kansellert. Det gjorde at han ikkje gav seg.

Tre tunge år

– Eg hadde jo ikkje køyrt verdscup enno. Det var den «driven» om å stille i start på verdscupen. Eg følte på det tidspunktet at eg ikkje hadde fått ut det eg var god for. Det er moro at det flyt litt betre no i alle fall, seier Heming-løparen.

– Eg unner ingen å oppleve ein sånn situasjon som eg har opplevd dei siste tre åra. Eg håpar vi får skikk på økonomien, og at vi får litt fleire gutar på laget. Det er mange talent nedover på stigen, legg han til.

Neste på programmet er utfortrening fredag før konkurranse søndag. Endeleg har solskinet og forholda komme på plass, og Røa har det rett og slett fint i VM-debuten omringa av flotte fjell i Dolomittane.

– Det er moro. Eg veit ikkje heilt kva eg skal seie. Det er gøy å vere her, gøy å snakke med dykk – det er fint.

– Har du stått på ski på ein meir spektakulær stad?

– Det har eg ikkje, seier Røa etter ein liten tenkjepause.

– Det er ganske vilt når ein faktisk ser litt rundt her, seier han.

