IBU skuffa over norsk avlysing – legg likevel opp til Kollenfest i åra framover

sport

Det norske skiskyttarforbundet varsla torsdag at signala til regjeringa om karanteneavgjerder gjer at renna i Holmenkollen i mars blir avlyste. Det same skjedde i fjor vår, då pandemien nettopp hadde ramma Noreg og verda.

– Vi har vore i veldig tett kontakt med arrangøren og det nasjonale forbundet dei siste dagane, og vi forstår den politiske utviklinga i Noreg. Vi er skuffa over at utøvarane våre for andre år på rad ikkje kan konkurrere i Holmenkollen, men forstår avgjerda til styresmaktene, skriv IBU i ei fråsegn.

Forbundet jobbar no med å finne ei løysing for årets verdscupavslutning. Holmenkollen står framleis som arrangør for verdscupavslutninga i åra framover.

IBU har sendt ut kalender for sesongane frå 2022 til 2026. Der er Kollen avsluttande konkurranse i alle sesongane med unntak av 2023-24-sesongen, som blir avslutta i USA og Canada etter renna i Holmenkollen i månadsskiftet februar-mars.

– Utfordringane våre er velkjende, men vi har vist det siste året, og særleg denne sesongen, at vi kan overvinne dei dersom vi jobbar saman. Trass situasjonen vi er i, har skiskyting mykje å sjå fram mot, seier IBU-president Olle Dahlin.

(©NPK)